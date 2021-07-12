У Київській області люди посадили дерева у вибоїнах
Жителі Київської області самі "відремонтували" трасу - вони засипали ями грунтом і висадили у них саджанці вишні.
Місцеві сподіваються так привернути увагу до розбитих доріг.
Як пише "Обозреватель", люди неодноразово зверталися до місцевої ради з проханням відремонтувати дорогу, але поки без толку.
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"Я думаю, що поки ями залатають, вишеньки дозріють", - говорить автор публікації.
До слова, у Києві показали "втомлений " перехід, який несе небезпеку для життя людей
У Києві в підземному переході біля станції метро "Героїв Дніпра" відвалився шматок стелі. Цей інцидент стався 12 липня, близько 06:00 ранку.
Коли зверху впала частина стелі, перехожих в цей час там не було і обійшлося без жертв.
"Безпечні" підземні переходи сьогодні близько 06: 00 у підземному переході на Героїв Дніпра зверху відвалився шматок стелі. На щастя, ніхто не травмувався", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.
Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.
Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.