У Київській області люди посадили дерева у вибоїнах

Жителі Київської області самі "відремонтували" трасу - вони засипали ями грунтом і висадили у них саджанці вишні.

Місцеві сподіваються так привернути увагу до розбитих доріг.

Як пише "Обозреватель", люди неодноразово зверталися до місцевої ради з проханням відремонтувати дорогу, але поки без толку.

"Я думаю, що поки ями залатають, вишеньки дозріють", - говорить автор публікації.

До слова, у Києві показали "втомлений " перехід, який несе небезпеку для життя людей

У Києві в підземному переході біля станції метро "Героїв Дніпра" відвалився шматок стелі. Цей інцидент стався 12 липня, близько 06:00 ранку.

Коли зверху впала частина стелі, перехожих в цей час там не було і обійшлося без жертв.

"Безпечні" підземні переходи сьогодні близько 06: 00 у підземному переході на Героїв Дніпра зверху відвалився шматок стелі. На щастя, ніхто не травмувався", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.

Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.

Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.