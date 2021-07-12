До Землі наближається один з найпотужніших метеоритних потоків — Персеїди.

Він починається 17 липня і триває до 24 серпня, але пік активності зорепаду припадає на 8-16 серпня. Цього року найбільше "падаючих зірок" очікують в ніч з 12 на 13 серпня.

У цей час можна спостерігати близько 60 пролітаючих метеорів на годину, пише Обозреватель.

Спостереженнями за зірками найкраще займатися з 23 години вечора до світанку на відкритій місцевості там, де немає вогнів міста. Пік потік настане о 04: 30 ранку. У ці особливі ночі люди по всьому світу спостерігають за падаючими зірками, щоб загадати бажання.

Щоб побачити зорепад необов'язково знати якусь конкретну точку неба, так як падаючі зірки буде видно по всьому небосхилу.

Персеїди — метеорний потік, щорічно з'являється в серпні з боку сузір'я Персея. Утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта — Таттла.

Найдрібніші частинки, розміром з піщинку, згорають в земній атмосфері, утворюючи "зоряний дощ".

Нагадаємо, що до Землі наближається величезний астероїд.

Як повідомляла Politeka, NASA попередило про наближення до землі астероїда діаметром від 88 до 200 м.

Також Politeka писала, що NASA підготували перший звіт щодо погодних умов у марсіанському кратері Езеро.