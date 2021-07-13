В Києві 2-річна дівчинка впала в басейн

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва.

Інцидент стався все на вулиці Привітній.

Рятувальників викликала мати, яка виявила дівчинку в басейні. Жінка самостійно витягла дитину з води, але малятко не приходило до тями мама почала надавати першу медичну допомогу.

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Патрульні прибули на виклик, коли дівчинка лежала на траві. На щастя, дитина була жива.

Вони перевірили її дихальні шляхи і зафіксували в бічному положенні.

Дівчинку у супроводі одного з екіпажів патрульних госпіталізували до медичного закладу.

До слова, у Києві хлопець з розбігу стрибнув у воду - все закінчилося трагічно

Хлопець стрибнув одягненим і з портфелем, всередині якого були камені.

"Прямо на очах у свідків хлопець з розбігу пірнув у воду. Поки викликали рятувальників, поліцію і т. д. — помер. З річки дістали тіло з портфелем. Всередині портфеля камені... Видно, не хотів, щоб його рятували", - йдеться в повідомленні.

Всі подробиці і особа загиблого встановлюється.

Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.

Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.

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