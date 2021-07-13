В Києві 2-річна дівчинка впала в басейн

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва.

Інцидент стався все на вулиці Привітній.

Рятувальників викликала мати, яка виявила дівчинку в басейні. Жінка самостійно витягла дитину з води, але малятко не приходило до тями мама почала надавати першу медичну допомогу.

Патрульні прибули на виклик, коли дівчинка лежала на траві. На щастя, дитина була жива.

Вони перевірили її дихальні шляхи і зафіксували в бічному положенні.

Дівчинку у супроводі одного з екіпажів патрульних госпіталізували до медичного закладу.

До слова, у Києві хлопець з розбігу стрибнув у воду - все закінчилося трагічно

Хлопець стрибнув одягненим і з портфелем, всередині якого були камені.

"Прямо на очах у свідків хлопець з розбігу пірнув у воду. Поки викликали рятувальників, поліцію і т. д. — помер. З річки дістали тіло з портфелем. Всередині портфеля камені... Видно, не хотів, щоб його рятували", - йдеться в повідомленні.

Всі подробиці і особа загиблого встановлюється.

Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.

Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.

Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.