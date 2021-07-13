В Україні триває спека, але в деяких регіонах пройдуть дощі

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, середа, 14 липня, буде спекотною і така обстановка збережеться на території всієї України до кінця тижня.

Синоптик зазначили, що невеликі опади очікуються лише на Київщині та в Одеській області.

"Протягом дня в більшості областей України очікується + 29 + 35 градусів", - поділилася Діденко.

У столиці температура повітря буде трохи нижче - +31-33 градуси.

Варто зазначити, що фахівці Укргідрометцентру попереджають про пожежну небезпеку протягом 13-14 липня.

"У більшості західних, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки також очікується 15 липня у східних та Київській області.