В Україні триває спека, але в деяких регіонах пройдуть дощі
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, середа, 14 липня, буде спекотною і така обстановка збережеться на території всієї України до кінця тижня.
Синоптик зазначили, що невеликі опади очікуються лише на Київщині та в Одеській області.
"Протягом дня в більшості областей України очікується + 29 + 35 градусів", - поділилася Діденко.
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У столиці температура повітря буде трохи нижче - +31-33 градуси.
Варто зазначити, що фахівці Укргідрометцентру попереджають про пожежну небезпеку протягом 13-14 липня.
"У більшості західних, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки також очікується 15 липня у східних та Київській області.
Нагадаємо, що дощі і грози обрушаться на Україну з новими силами, спека продовжить атакувати: якою буде погода.
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