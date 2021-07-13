Водій фури і велосипедист не поділили дорогу і влаштували епічну бійку

Інцидент стався на перехресті вулиць Оноре де Бальзака і Теодора Драйзера. Водій автомобіля Daewoo і велосипедист не поділили смугу для руху, через що у них і виник конфлікт на дорозі. За словами очевидця, велосипедист думав, що там є перехід.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На кадрах видно, що розлючений велосипедист підходить до фури, викликаючи водія на розборки.

"Києв. Пілоти братаються прямо посеред дороги: Троєщина. Перехрестя Бальзака і Драйзера. Велосипедист думав, що там є пішохідний перехід", - йдеться в повідомленні.

Після того, як поліцейські розняли і заспокоїли обох чоловіків, ті від допомоги медиків і поліції відмовилися. Претензій один до одного вони також не мали і не захотіли писати заяву.

Варто відзначити, що в Україні почастішали випадки бійок і насильства на українських автошляхах. Причини різні і абсолютно банальні: водії не можуть поділити дорогу або пішохідний перехід з самими пішоходами. Це викликає агресію, кулачні баталії і нерідко травми.

Нагадаємо, що в Одесі таксисти побилися посеред вулиці: відео розлетілося по мережі.

Як повідомляла Politeka, дружні посиденьки в Харкові переросли в бійку, в хід пішла сокира: кадри з місця подій.

Також Politeka писала, що в Одесі маршрутник побився з пасажиром на дорозі, відео.