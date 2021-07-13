У Києві дівчина пошкодила поліцейську машину
Про інцидент повідомили в Telegram-каналі "dtp.kiev.ua".
У Києві біля клубу "Форсаж" патрульні через нецензурну лексику затримали хлопця.
Дівчина хлопця все фіксувала на відео, вона також була затримана з криками і заламуванням рук.
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Відео можна побачити тут.
До слова, в Києві 2-річна дівчинка впала в басейн
Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва.
Інцидент стався все на вулиці привітній.
Рятувальників викликала мати, яка виявила дівчинку в басейні. Жінка самостійно витягла дитину з води, але малятко не приходило до тями мама почала надавати першу медичну допомогу.
Патрульні прибули на виклик, коли дівчинка лежала на траві. На щастя, дитина була жива.
Вони перевірили її дихальні шляхи і зафіксували в бічному положенні.
Дівчинку у супроводі одного з екіпажів патрульних госпіталізували до медичного закладу.
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