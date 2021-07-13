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До слова, в Києві 2-річна дівчинка впала в басейн

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва.

Інцидент стався все на вулиці привітній.

Рятувальників викликала мати, яка виявила дівчинку в басейні. Жінка самостійно витягла дитину з води, але малятко не приходило до тями мама почала надавати першу медичну допомогу.

Патрульні прибули на виклик, коли дівчинка лежала на траві. На щастя, дитина була жива.

Вони перевірили її дихальні шляхи і зафіксували в бічному положенні.

Дівчинку у супроводі одного з екіпажів патрульних госпіталізували до медичного закладу.

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