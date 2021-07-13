Нові зміни вже вступили в силу - тепер не доведеться стояти в касу з пачкою грошей
Нацбанк України трохи спростив процедуру купівлі доларів, дозволивши робити це за допомогою картки. Також зміни торкнулися покупки зарубіжних акцій. Про це йдеться в постанові НБУ.
Так, відтепер:
- долари можна купувати за безготівковим розрахунком
- непотрібно при собі мати еквівалент у гривні, особливо, якщо стоїш з пачкою грошей до каси. Необхідну суму тепер можна оплатити картою. Таким чином, українців позбавили зайвого ризику
- НБУ дозволив українцям купувати закордонні акції через українського брокера. Ліміт на рік змінювати не стали, він становить 200 тис. євро.
- безготівкову валюту можна продати з подальшим зарахуванням коштів у гривні на свій картковий рахунок.
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У Мережі активно обговорюють нововведення. Зокрема, заступник директора роздрібного бізнесу Ощадбанку Марина Ревуцька зазначила, що в Нацбанку довго йшли до можливості покупки долара по безналу, і це стало логічним продовженням політики лібералізації.
"Виграш як для клієнта, так і для банку полягає в скороченні часу обслуговування", – додала Ревуцька.
Зазначимо, у вівторок, 13 липня, курс долара, встановлений НБУ склав, 27,29 грн за один "вічнозелений", що на три копійки менше в попередній банківський день.
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