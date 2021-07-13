Нові зміни вже вступили в силу - тепер не доведеться стояти в касу з пачкою грошей

Нацбанк України трохи спростив процедуру купівлі доларів, дозволивши робити це за допомогою картки. Також зміни торкнулися покупки зарубіжних акцій. Про це йдеться в постанові НБУ.

Так, відтепер:

долари можна купувати за безготівковим розрахунком

непотрібно при собі мати еквівалент у гривні, особливо, якщо стоїш з пачкою грошей до каси. Необхідну суму тепер можна оплатити картою. Таким чином, українців позбавили зайвого ризику

НБУ дозволив українцям купувати закордонні акції через українського брокера. Ліміт на рік змінювати не стали, він становить 200 тис. євро.

безготівкову валюту можна продати з подальшим зарахуванням коштів у гривні на свій картковий рахунок.

У Мережі активно обговорюють нововведення. Зокрема, заступник директора роздрібного бізнесу Ощадбанку Марина Ревуцька зазначила, що в Нацбанку довго йшли до можливості покупки долара по безналу, і це стало логічним продовженням політики лібералізації.

"Виграш як для клієнта, так і для банку полягає в скороченні часу обслуговування", – додала Ревуцька.

Зазначимо, у вівторок, 13 липня, курс долара, встановлений НБУ склав, 27,29 грн за один "вічнозелений", що на три копійки менше в попередній банківський день.

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