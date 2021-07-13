Це не перший випадок!

Їх поширення в Дніпрі свідчить про те, що річка міліє і заростає

Нещодавно медуз бачили в районі Русанівської затоки і недалеко від Південного мосту. Втім, їх наявність свідчить про погіршення якості води в найбільшій річці України.

Екоактивіст Єгор Фірсов розповів про це на своїй сторінці в Facebook і опублікував відео.

Незвичайного жителя Дніпра зняли на відео неподалік від Дніпровської набережної, в районі станцій метро "Осокорки" і "Славутич".

"Вперше їх помітили ще в серпні 2020 року. Вони прісноводні і з'являються при нагріванні води вище 25 градусів за Цельсієм. Їх поява свідчить про те, що Дніпро міліє і заростає. Прісноводні медузи мають жало, але використовують його, як правило, для лову корму", – розповів Фірсов.

Він також зазначив, що якщо популяція медуз буде рости, і вони почнуть поїдати корм інших риб, то це зменшить кількість останніх.

Також на думку активіста, медузи можуть псувати якість води, забивати системи забору води, гідротехнічні споруди та інші механізми.

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