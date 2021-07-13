Українці просять створити спеціально відведені місця для вигулу домашніх тварин

Про це стало відомо завдяки новій петиції.

"Створити і обладнати спеціалізовані зони і парки для вигулу домашніх тварин в кожному районі міста Маріуполь. Реалізувати конституційне право громадян міста Маріуполь власників домашніх тварин, для чого створити і обладнати спеціалізовані зони і парки для вигулу домашніх тварин в кожному районі міста, для забезпечення належного санітарного стану міських вулиць і чистоти газонів і тротуарів.",- пише автор Роман Шарандак.

Роман нагадав, що на законодавчому рівні залишилися норми, прописані ще за часів СРСР, і їх ніхто нібито не відміняв.

Нагадаємо, бійцівський собака тримає в страху весь район

У Києві на Березняках бійцівський собака нападає на людей, перебуваючи на вулиці без намордника. Увечері, 7 липня, тварина вкусила дитину, а потім накинулося на водія самоката.

Жінка повідомила, що тварина напала на її сина. Господар пса в цей час спокійно курив кальян. Але цим все не закінчилося, собака продовжувала кидатися на людей, які були поруч.

"Дитина проходила повз, досить близько. Просто проходив - не біг, не махав палицями, не кричав. Собака кинулася і вкусила сина із зовнішнього боку стегна", - розповіла Женя.

На зауваження притримати собаку і стежити за нею, власник тварини почав грубіянити і погрожувати поліцією. Поки йшли розбірки, пес напав на проїжджаючий повз самокат.

До слова, про атаку шакалів на жителів Одещини, історія отримала несподіваний поворот.

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