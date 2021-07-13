У метро Києва блогери влаштували розіграш, заливши молоком вагон метро
Про це повідомили "H. kiev" в Instagram.
Оному з учасників "розіграшу" влаштували тортури молоком - йому наділи спеціальний пристрій і почали заливати в нього молоко і пластівці.
У якийсь момент він просто вилив молоко на підлогу вагона, щоб не захлинутися.
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
На пляжі під Одесою вертоліт зніс намети з туристами: "Що ми для них - мурахи"
На українців обрушаться магнітні бурі, дати ударів і важливі рекомендації: "Потрібно уникати..."
Стихія насувається на Україну, оголошено перший рівень небезпеки: заява ДСНС
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
У прес-службі підземки заявили, що в метро не знали про цей випадок, і саме тому блогери уникли покарання.
Відео можна побачити тут.
До слова, у Києві хлопець з розбігу стрибнув у воду - все закінчилося трагічно
Хлопець стрибнув одягненим і з портфелем, всередині якого були камені.
"Прямо на очах у свідків хлопець з розбігу пірнув у воду. Поки викликали рятувальників, поліцію і т. д. — помер. З річки дістали тіло з портфелем. Всередині портфеля камені... Видно, не хотів, щоб його рятували", - йдеться в повідомленні.
Всі подробиці і особа загиблого встановлюється.
Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.
Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.
Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.