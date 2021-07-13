Навіщо таке робити

У метро Києва блогери влаштували розіграш, заливши молоком вагон метро

Про це повідомили "H. kiev" в Instagram.

Оному з учасників "розіграшу" влаштували тортури молоком - йому наділи спеціальний пристрій і почали заливати в нього молоко і пластівці.

У якийсь момент він просто вилив молоко на підлогу вагона, щоб не захлинутися.

У прес-службі підземки заявили, що в метро не знали про цей випадок, і саме тому блогери уникли покарання.

Відео можна побачити тут.

До слова, у Києві хлопець з розбігу стрибнув у воду - все закінчилося трагічно

Хлопець стрибнув одягненим і з портфелем, всередині якого були камені.

"Прямо на очах у свідків хлопець з розбігу пірнув у воду. Поки викликали рятувальників, поліцію і т. д. — помер. З річки дістали тіло з портфелем. Всередині портфеля камені... Видно, не хотів, щоб його рятували", - йдеться в повідомленні.

Всі подробиці і особа загиблого встановлюється.

Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.

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