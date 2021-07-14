Цей день в народі вважався важливим

14 липня відзначається народне свято Кузьма і Дем'ян, або літні Кузьминки

У цю дату православна церква вшановує пам'ять святих братів, лікарів-безсрібників – Косми і Даміана, що жили в Римі в 3-му столітті. 14 липня моляться про зцілення від хвороб, про сімейне щастя, а також про допомогу при слабкому навчанні дітей.

Politeka.net розповість про найважливіші традиції, яких потрібно дотримуватися в цей день.

Що можна робити на Кузьму і Дем'яна: традиції



У цей день прийнято молитися про зцілення від хвороб і різних недуг. Народні лікарі в цей день заговорюють речі і проводять цілющі обряди.

Літні Кузьминки – жіноче свято. У цей день наші прабабусі після важкої роботи по дому і в поле збиралися з подругами за великим столом, і кожна приносила частування. Головна умова – на столі не повинно було бути тваринної їжі, тільки овочі або фрукти.

До заходу сонця на Кузьминки також прийнято було просити вибачення, тільки щиро і від усього серця.

Що не можна робити на Кузьму і Дем'яна

У цей день заборонялося перебувати в зневірі. Необхідно було знайти привід для радості, щоб друга половина року пройшла добре і не накликати біду.

Не можна було виконувати важку роботу, особливо жінкам.

Заборонялося погоджуватися на ризиковані справи, авантюрні плани і угоди.

У свято не можна лаятися, сваритися і лихословити.

У деяких регіонах заборонялося ковалям кувати, вважалося, що це може накликати град.

Прикмети свята

Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з'явилися – до сильної грози.

Свічка тьмяно горить – буде дощ.

На деревах з'явилися жовте листя – до ранньої осені.

Сорока кричить – буде тривала спека.

Миші в льоні в'ють гнізда – взимку буде багато снігу.

Сон з 13 на 14 липня віщий, але про нього не можна нікому розповідати.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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