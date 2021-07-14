14 липня відзначається народне свято Кузьма і Дем'ян, або літні Кузьминки
У цю дату православна церква вшановує пам'ять святих братів, лікарів-безсрібників – Косми і Даміана, що жили в Римі в 3-му столітті. 14 липня моляться про зцілення від хвороб, про сімейне щастя, а також про допомогу при слабкому навчанні дітей.
Politeka.net розповість про найважливіші традиції, яких потрібно дотримуватися в цей день.
Що можна робити на Кузьму і Дем'яна: традиції
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
У Крим прийшла нова стихія на зміну зливи, пляжі немов покриті снігом: кадри лютої негоди
Повалій збентежила виглядом, показавши "нове" обличчя крупним планом: "Хірург перестарався"
Шоптенко зізналася, чому після дуету з Винником більше не вийде на паркет "Танців з зірками": "Відчуваю себе..."
Легендарна співачка вирушила в кращий світ: довгий час зірка боролася з хворобою
У цей день прийнято молитися про зцілення від хвороб і різних недуг. Народні лікарі в цей день заговорюють речі і проводять цілющі обряди.
Літні Кузьминки – жіноче свято. У цей день наші прабабусі після важкої роботи по дому і в поле збиралися з подругами за великим столом, і кожна приносила частування. Головна умова – на столі не повинно було бути тваринної їжі, тільки овочі або фрукти.
До заходу сонця на Кузьминки також прийнято було просити вибачення, тільки щиро і від усього серця.
Що не можна робити на Кузьму і Дем'яна
У цей день заборонялося перебувати в зневірі. Необхідно було знайти привід для радості, щоб друга половина року пройшла добре і не накликати біду.
Не можна було виконувати важку роботу, особливо жінкам.
Заборонялося погоджуватися на ризиковані справи, авантюрні плани і угоди.
У свято не можна лаятися, сваритися і лихословити.
У деяких регіонах заборонялося ковалям кувати, вважалося, що це може накликати град.
Прикмети свята
Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з'явилися – до сильної грози.
Свічка тьмяно горить – буде дощ.
На деревах з'явилися жовте листя – до ранньої осені.
Сорока кричить – буде тривала спека.
Миші в льоні в'ють гнізда – взимку буде багато снігу.
Сон з 13 на 14 липня віщий, але про нього не можна нікому розповідати.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.
Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.