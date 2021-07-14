Під час шкільної екскурсії в Ужгороді сталася біда

Група школярів з дитячого табору разом з учителем зупинилися на Київській набережній в Ужгороді. Один хлопчик виліз на перила, але не зміг втриматися і впав вниз.

Про цей інцидент повідомляє Закарпатське телебачення.

Вчителька переконувала 9-річного хлопчика злізти. Однак, він проігнорував зауваження і дістав телефон і почав знімати на відео, як учитель сердиться.

У якийсь момент школяр не втримався і впав спиною вниз, прямо на камені. Після падіння школяр лежав, не міг рухатися і нічого не відчував нижче плечей.

Лікарі швидкої виявили у хлопчика поверхневий забій тазобедреного суглоба. Дитину доставили в міську лікарню для подальшого обстеження і зробили все можливе.

За словами травматолога Ужгородської міської лікарні Володимира Ландовського, дитину супроводжували два вихователі. Школяра оглянули травматолог і дитячий хірург.

Хлопцеві зробили рентген-обстеження, аналізи. Жодних загроз, які вимагали госпіталізації чи оперативного втручання лікарі не виявили.

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