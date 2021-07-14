Під час шкільної екскурсії в Ужгороді сталася біда
Група школярів з дитячого табору разом з учителем зупинилися на Київській набережній в Ужгороді. Один хлопчик виліз на перила, але не зміг втриматися і впав вниз.
Про цей інцидент повідомляє Закарпатське телебачення.
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Потяг "Укрзалізниці" загорівся на ходу: вогонь побачили з далека, відео НП
На пляжі під Одесою вертоліт зніс намети з туристами: "Що ми для них - мурахи"
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Катерина Кухар відкрилася перед Осадчою, розповівши про складнощі з дочкою: "Це мій біль"
Вчителька переконувала 9-річного хлопчика злізти. Однак, він проігнорував зауваження і дістав телефон і почав знімати на відео, як учитель сердиться.
У якийсь момент школяр не втримався і впав спиною вниз, прямо на камені. Після падіння школяр лежав, не міг рухатися і нічого не відчував нижче плечей.
Лікарі швидкої виявили у хлопчика поверхневий забій тазобедреного суглоба. Дитину доставили в міську лікарню для подальшого обстеження і зробили все можливе.
За словами травматолога Ужгородської міської лікарні Володимира Ландовського, дитину супроводжували два вихователі. Школяра оглянули травматолог і дитячий хірург.
Хлопцеві зробили рентген-обстеження, аналізи. Жодних загроз, які вимагали госпіталізації чи оперативного втручання лікарі не виявили.
Нагадаємо, що чоловік вирішив скупатися в неспокійному морі і пішов під воду.
Як Politeka писала, що у Харківській області чоловік пішов зануритися, пірнув і зник з поля зору.
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море та вже не змогла винирнути.