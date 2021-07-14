Дві сестри вже понад шість років рятують бійців ЗСУ на Донбасі



Жінки кажуть, що в армію пішли по стопах батьків. Після закінчення медучилища, відпрацювавши три роки в лікарні, вони прийшли в армію. Спочатку вони були медсестрами в окремому медичному батальйоні.

"Якоюсь мірою в армії жінці важко, переважно-фізично, але витримати можна", - каже Світлана.





На Донбасі з 2015 року. Олена та Світлана врятували не одне життя наших захисників.



За характером жінки абсолютно різні: Олена більш зібрана людина. Якщо вона взялася за щось, то дійде до кінця.