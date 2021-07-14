Дві сестри вже понад шість років рятують бійців ЗСУ на Донбасі

Як передає Politeka.net, історію близнят розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.

Олена - санінструктор лікувального відділення, а Світлана – головна медична сестра.

Жінки кажуть, що в армію пішли по стопах батьків. Після закінчення медучилища, відпрацювавши три роки в лікарні, вони прийшли в армію. Спочатку вони були медсестрами в окремому медичному батальйоні.

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"Якоюсь мірою в армії жінці важко, переважно-фізично, але витримати можна", - каже Світлана.

На Донбасі з 2015 року. Олена та Світлана врятували не одне життя наших захисників.

За характером жінки абсолютно різні: Олена більш зібрана людина. Якщо вона взялася за щось, то дійде до кінця.

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У кожної з них є по доньці, але про їхню службу в армії поки мови не йде.
"Тут потрібна дисципліна, зібраність, відповідальність. Армія не кожному підійде. Ми вже звикли до армії", - поділилася Світлана.

Як повідомляла Politeka, медик ЗСУ витягла з того світу п'ятьох Захисників України, дивовижна історія.

Також Politeka писала, що хоробра Українка кинула все і слідом за сином пішла захищати Батьківщину.

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