Дві сестри вже понад шість років рятують бійців ЗСУ на Донбасі
Як передає Politeka.net, історію близнят розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
Олена - санінструктор лікувального відділення, а Світлана – головна медична сестра.
Олена - санінструктор лікувального відділення, а Світлана – головна медична сестра.
Жінки кажуть, що в армію пішли по стопах батьків. Після закінчення медучилища, відпрацювавши три роки в лікарні, вони прийшли в армію. Спочатку вони були медсестрами в окремому медичному батальйоні.
"Якоюсь мірою в армії жінці важко, переважно-фізично, але витримати можна", - каже Світлана.
На Донбасі з 2015 року. Олена та Світлана врятували не одне життя наших захисників.
За характером жінки абсолютно різні: Олена більш зібрана людина. Якщо вона взялася за щось, то дійде до кінця.
За характером жінки абсолютно різні: Олена більш зібрана людина. Якщо вона взялася за щось, то дійде до кінця.
У кожної з них є по доньці, але про їхню службу в армії поки мови не йде.
"Тут потрібна дисципліна, зібраність, відповідальність. Армія не кожному підійде. Ми вже звикли до армії", - поділилася Світлана.
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