Інцидент стався цими вихідними в місті Падуї в Італії
Громадянку України звинувачують у жорстокому побитті підопічної. Заробітчанка поїхала на заробітки в Італію в якості доглядальниці.
Про це повідомляє видання Padovaoggi.it.
52-річна українка повернулася в нетверезому стані в місце свого проживання. Там у неї стався конфлікт з пенсіонеркою, за якою вона доглядала.
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Заробітчанка накинулася з кулаками на 87-річну бабусю і побила її так, що тій знадобилася медична допомога. Побита жінка була госпіталізована, і за прогнозами медиків, жінці належить пробути в медустанові не менше 2 тижні.
Незабаром українській заробітчанці призначать відповідне покарання за скоєне, вона може потрапити за грати.
Варто відзначити, що в Італії найбільше серед країн ЄС мігрантів з України, які мали посвідку на проживання тривалістю рік і більше.
Зарплати в Італії невеликі і цілком порівнянні з тими, які можна отримати в Польщі — від 1000 євро. Це дані 2019 року, але в 2021 також нічого не змінилося.
Нагадаємо, що біда трапилася з українкою на відпочинку в Іспанії, чоловік встиг врятувати тільки сина.
Як Politeka писала, що нещастям закінчився відпочинок українки в Єгипті.
Також Politeka повідомляла, що українка замішана в гучному вбивстві борця олімпійським чемпіоном.