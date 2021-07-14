Інцидент стався цими вихідними в місті Падуї в Італії

Громадянку України звинувачують у жорстокому побитті підопічної. Заробітчанка поїхала на заробітки в Італію в якості доглядальниці.

Про це повідомляє видання Padovaoggi.it.

52-річна українка повернулася в нетверезому стані в місце свого проживання. Там у неї стався конфлікт з пенсіонеркою, за якою вона доглядала.

Заробітчанка накинулася з кулаками на 87-річну бабусю і побила її так, що тій знадобилася медична допомога. Побита жінка була госпіталізована, і за прогнозами медиків, жінці належить пробути в медустанові не менше 2 тижні.

Незабаром українській заробітчанці призначать відповідне покарання за скоєне, вона може потрапити за грати.

Варто відзначити, що в Італії найбільше серед країн ЄС мігрантів з України, які мали посвідку на проживання тривалістю рік і більше.

Зарплати в Італії невеликі і цілком порівнянні з тими, які можна отримати в Польщі — від 1000 євро. Це дані 2019 року, але в 2021 також нічого не змінилося.

Нагадаємо, що біда трапилася з українкою на відпочинку в Іспанії, чоловік встиг врятувати тільки сина.

Як Politeka писала, що нещастям закінчився відпочинок українки в Єгипті.

Також Politeka повідомляла, що українка замішана в гучному вбивстві борця олімпійським чемпіоном.