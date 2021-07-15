14 липня Верховна Рада прийняла законопроект №2325, в якому перейменовує День захисника України
Назву поміняли на гендерно-збалансовану - День захисників і захисниць України. Про це повідомляти Верховна Рада. Ініціатором законопроекту є народний депутат Марина Бардіна.
Згідно з пояснювальною запискою, попередня назва свята День захисника України не повністю передавала його суть і зміст. Адже поряд з чоловіками-захисниками України захищали також і жінки-захисниці.
Як указувати Марина Бардіна на своїй сторінці в Facebook, «з кожним роком все більше жінок проходять службу в ЗСУ. Якщо в 2008 році на службі було 1800 жінок, то зараз це 31 757 військовослужбовців. Ми дотримуємося громадського запиту і повинні створювати більше можливостей для жінок нарівні з чоловіками.»
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Автори законопроекту припускають, що прийняття цього закону сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі та вшануванню жінок і чоловіків – захисників незалежності та територіальної цілісності України.
Зазначимо, День захисника України затвердили на офіційному рівні в 2014 році. Це свято затвердив п'ятий президент України Петро Порошенко.
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