Погода в Україні скоро кардинально зміниться, в деяких областях похолодає аж до +21 градусів
Першими прихід прохолоди відчують жителі західних областей, де температура почне знижуватися вже 18-19 липня, а 21-22 числа дійде до +21 градуса вдень. Такий прогноз оприлюднили синоптики, передає "РБК-Україна".
У північних областях похолодання очікують 21-23-го числа до + 25 + 27 градусів. На півдні та сході посвічується 22-23 липня до +25+27 градусів.
В Українському гідрометцентрі прогнозують, що спека потроху почне відступати із Заходу вже 19 липня.
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Що стосується опадів, то 15-го числа локальні грози можливі на крайньому заході, а з 16 по 19 липня дощі ймовірні в західних, північних і частині центральних областей. На півдні і сході буде сухо і жарко.
Зазначимо, синоптик Наталка Діденко датою зниження високої температури повітря в західних областях називає 20 липня. Найдовше спека протримається на Сході і півдні.
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