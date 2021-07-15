У Києві рятувальники допомогли дитині

Батьки хлопця подзвонили в ДСНС.

Рятувальники зняли гайку з пальця 12-річного хлопця-дитина одягла її заради забави, немов кільце.

Це сталося 13 липня в багатоповерхівці на вулиці Кондратюка. Співробітникам ДСНС довелося застосувати спеціальний електроінструмент, щоб зняти гайку з пальця.

Разом з медиками ДСНС провели бесіду з хлопцем і його батьками.

На щастя, медична допомога не знадобилася, здоров'ю хлопця нічого не загрожує.

До слова, у Київській області горіла п'ятиповерхівка.

Інцидент стався 13 липня, близько 19:00. Займання сталося в квартирі на третьому поверсі житлового будинку, повідомили в ДСНС.

Вогонь швидко поширився на балкони 4 і 5 поверхів. О 19: 27 пожежу вдалося локалізувати. Вже о 20: 27 його ліквідували на площі 60 квадратних метрів.

До гасіння вогню було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС. На жаль, загинули 2 людини, одна людина в лікарні.