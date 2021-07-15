У Києві рятувальники допомогли дитині
Батьки хлопця подзвонили в ДСНС.
Рятувальники зняли гайку з пальця 12-річного хлопця-дитина одягла її заради забави, немов кільце.
Це сталося 13 липня в багатоповерхівці на вулиці Кондратюка. Співробітникам ДСНС довелося застосувати спеціальний електроінструмент, щоб зняти гайку з пальця.
Разом з медиками ДСНС провели бесіду з хлопцем і його батьками.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
Спливли справжні імена Злати Огневич, Лілії Ребрик, Барських та інших зірок: "Навіть уявити не могла"
Оля Полякова жахнула новою зачіскою, ставши схожою на Остапчука і Горбунова: "Шкода..."
У Крим прийшла нова стихія на зміну зливи, пляжі немов покриті снігом: кадри лютої негоди
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
На щастя, медична допомога не знадобилася, здоров'ю хлопця нічого не загрожує.
До слова, у Київській області горіла п'ятиповерхівка.
Інцидент стався 13 липня, близько 19:00. Займання сталося в квартирі на третьому поверсі житлового будинку, повідомили в ДСНС.
Вогонь швидко поширився на балкони 4 і 5 поверхів. О 19: 27 пожежу вдалося локалізувати. Вже о 20: 27 його ліквідували на площі 60 квадратних метрів.
До гасіння вогню було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС. На жаль, загинули 2 людини, одна людина в лікарні.
Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.
Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.
Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.