Як вам такий вчинок жінки?

Відео з евакуатором і порушницею ПДР з'явилося в мережі

У центрі Києва жінка влаштувала справжнє шоу через те, що її неправильно припаркований автомобіль забрав евакуатор. Її поведінку в мережі вже порівняли з цирковим шоу.

Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Дама на Ford відзначилася неправильною парковкою. Тільки от забирати свою машину зі штрафмайданчика у неї бажання не було. Вона побігла за евакуатором і залізла на нього.

"Дама запаркувала своє авто Ford з порушенням ПДР, приїхав евакуатор і забрав її машину. Дама наздогнала евакуатор, залізла йому на бампер і не відпускала... Чому відразу не паркуватися нормально?"- йдеться в повідомленні.

У коментарях українці написали, що якщо водій вчасно з'явився, він може перепаркувати машину без штрафу. Крім того, багато з них захопилися бойовим духом горе-водійки.

"Не мають права забирати машину, якщо водій є на місці. Повинні виписати штраф і водій повинен негайно прибрати авто", "А в чому проблема віддати їй машину і виписати штраф за парковку? Або у нас в місті свавілля від евакуаторів?", "І молодець, бойова дама", "Молодець! Правильно зробила", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що водій іномарки ножем порізав евакуаторника в центрі Києва, відео.

Як повідомляла Politeka, у Києві "героїня парковки" заблокувала евакуатор і вимагає оформити викрадення авто.

Також Politeka писала, що у Києві евакуювали авто з дітьми всередині.