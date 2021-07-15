Від неї краще сховатися

Причиною пилової завіси може бути суха і спекотна погода, а також сильний вітер, пил і пісок

Україну накриє щільна пилова хмара з Сахари. Рухається вона із заходу, з території Польщі. Найгірше, що вона може бути небезпечно для клімату і деяких людей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив синоптик Валерій Латуха.

Валерій Латуха зазначив, що бурі загрожують здоров'ю людей при вдиханні. Особливо небезпечні ці хмари для людей з астмою або респіраторними захворюваннями.

Також аерозолі розсіюють і поглинають сонячне світло, зменшують видимість. Вони впливають на погоду і клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар.

Він зазначив, що джерела аерозолів включають промислові забруднення атмосфери, дим від пожеж, пил від пилових бур, морську сіль, а також вулканічний попіл і смог.

За даними Всесвітньої Метеорологічної Організації, частинки, що піднялися в результаті бурь, як відомо, викликають або посилюють наступні проблеми зі здоров'ям:

кашель і хрипи;

астма, бронхіт, обструктивні захворювання дихальних шляхів;

вірусні, бактеріальні та грибкові інфекції нижніх дихальних шляхів;

серцево-судинні захворювання.

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