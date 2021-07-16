На Вінничині мікроавтобус, в якому перебували діти, потрапив у ДТП
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Аварія сталася ввечері, 14 липня.
За попередніми даними правоохоронців, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з фурою, яка стояла на узбіччі. Від удару транспортний засіб викинув на дорозі, де сталося ще одне зіткнення з вантажівкою"ДАФ".
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"В результаті аварії 38 - річний водій Volkswagen і двоє його дітей у віці 9 і 12 років , госпіталізовані до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.
За фактом події відкрито кримінальне провадження.
За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.
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