На 87-му році життя померла російська актриса Наталія Антонова, яка запам'яталася глядачам ролями в драматичних картинах
Як пише Politeka.net, жінка померла 14 липня. Тіло актриси виявив її син Андрій. Як повідомляє "Комсомольська правда", зірка померла у себе вдома, в квартирі в Москві. Згідно з попередньою інформацією, яку надали медики, актриса померла від гострої серцево-судинної недостатності. Більш точна причина смерті актриси буде відома вже після судмедекспертизи.
В першу чергу Наталія Антонова була відома за роллю вчительки Кіри Сергіївни в драмі "Хмари над Борськом". Дебютувала зірка у фільмі "Я не могла сказати...". У цій же картині одну з перших ролей зіграв легендарний актор Олег Табаков.
Відзначимо, що Антонова закінчила Школу-студію МХАТ, після чого працювала в трупі МХАТу. Також актриса працювала в Театрі імені Станіславського. Вона запам'яталася глядачам, перш за все, за драматичними ролями, включаючи драми «Секундомір» і «Тиші не буде».
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Наталія Антонова славилася не тільки талантом, але і особливою вишуканою красою. У чорно-білих фільмах вона виглядала по-особливому милою.
Нагадаємо, що раптово померла знаменита актриса: її фільми полюбилися глядачам по всьому світу.
А ще Politeka писала, що трагедією закінчилися пошуки музиканта: колишня дружина знайшла тіло артиста.
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