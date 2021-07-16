Найближчим часом в Україні готуються посилити карантин
Як пише Politeka.net, про це під час брифінгу заявив Секретар РНБО Олексій Данилов, пише "Громадське ТБ". На даний момент в РНБО обговорюють введення більш жорстких карантинних заходів, але яких саме не уточнюється.
Це пов'язано з тим, що останнім часом в Україні проходить багато масових заходів. Крім цього, українці перебувають у відпустках, відпочивають на морі.
"Ті, хто сьогодні знаходяться в місцях скупчення людей, перші в зоні ризику", - заявив Данилов, додавши, що найближчим часом Кабмін введе більш жорсткі карантинні заходи.
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Зазначається, що в РНБО звертають увагу на негативний досвід інших країн, де після масових заходів спостерігався черговий спалах захворюваності.
Найімовірніше, обмеження стосуватимуться в'їзду громадян з країн, де активно поширюється штам «Дельта». Найімовірніше, обмеження торкнуться Індії, Росії, Білорусі та кількох європейських країн.
Нагадаємо, що новий штам коронавірусу змусив МОЗ ввести додаткові обмеження: "у разі відмови від...".
А ще Politeka писала, що Європа відкриває кордони для українських туристів: коли ЄС зніме карантинні обмеження.
Також Politeka повідомляла, що одеські туристи не змогли повернутися додому через обмеження.