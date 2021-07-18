Українцям розкрили, яку погоду чекати 18 липня

Синоптики оголосили у деяких областях штормове попередження. Про це передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, у західних областях обіцяють грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах - зливи.

Крім того, у західних, північних, східних областях оголошено штормове попередження, а у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Варто зазначити, що негода вируватиме в Київській області.

Відомо, що 17 липня по Київській області також пронісся ураган, в результаті загинули дві людини, на яких впали дерева.

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що в другій половині липня буде дуже жарко, до +35 градусів в тіні, а на півдні і сході - до +40.

А потім Горбань прогнозує зливи. За його словами, 21-22 липня, випаде 15-20 мм опадів.

Також можливі бурі з 25 по 27 липня, а дощу стане менше, а температура – вище, вдень 29-31 градус тепла. Липень закінчиться з комфортною температурою, але зі зливами.

Серпень буде спекотним, але після 18-го очікується похолодання на два - три дні температура досягне +20-22 градусів, а перед Днем Незалежності знову потеплішає.

Нагадаємо, що стихія розбушувалася в Україні, ураган забрав життя двох людей

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