Нестерпна спека в Україні спаде вже в понеділок 19 липня
Про те, в яких регіонах прохолода прийде спершу, а в які області свіже повітря дійде трохи пізніше, розповіла відомий метеоролог Наталка Діденко у себе в
За її словами, в понеділок, 19 липня дихати стане легше на заході. Тут температура знизиться до + 23 + 28 градусів.
"На Житомирщині, Чернігівщині, Вінницькій та Київській області градуси почнуть задкувати, +27+31 градус", - повідомила метеоролог.
На решті частини України, як стверджує Діденко, триватиме спека від +30+35 градусів.
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Також вона повідомляє, що атмосферний фронт Північного циклону Christoph принесе негоду на захід, північ і місцями в центр. Через контрасти температури, каже Діденко, дощі можуть перейти в зливи з градом і шквалами.
У столиці України 19 липня синоптик обіцяє дощ, грозу, можливі сильні зливи з шквалом і градом.
Температура повітря ще буде високою, однак зміна явно визначається - протягом дня + 28 + 30 градусів. У вівторок спека спаде до + 27 градусів.
"Тиждень буде цікавим, синоптично різноманітним в межах України, але часом бурхливим", - зазначила Діденко.
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