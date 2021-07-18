Нестерпна спека в Україні спаде вже в понеділок 19 липня

Про те, в яких регіонах прохолода прийде спершу, а в які області свіже повітря дійде трохи пізніше, розповіла відомий метеоролог Наталка Діденко у себе в Фейсбук , передавати Politeka.net.

За її словами, в понеділок, 19 липня дихати стане легше на заході. Тут температура знизиться до + 23 + 28 градусів.

"На Житомирщині, Чернігівщині, Вінницькій та Київській області градуси почнуть задкувати, +27+31 градус", - повідомила метеоролог.

На решті частини України, як стверджує Діденко, триватиме спека від +30+35 градусів.

Також вона повідомляє, що атмосферний фронт Північного циклону Christoph принесе негоду на захід, північ і місцями в центр. Через контрасти температури, каже Діденко, дощі можуть перейти в зливи з градом і шквалами.

У столиці України 19 липня синоптик обіцяє дощ, грозу, можливі сильні зливи з шквалом і градом.

Температура повітря ще буде високою, однак зміна явно визначається - протягом дня + 28 + 30 градусів. У вівторок спека спаде до + 27 градусів.

"Тиждень буде цікавим, синоптично різноманітним в межах України, але часом бурхливим", - зазначила Діденко.

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