У Мінсоцполітики розповіли, як кожному працюючому українцю контролювати свою пенсію

Як пише Politeka.net, міністр соціальної політики Марина Лазебна дала докладне роз'яснення в ефірі телеканалу "Україна 24", передає «Сьогодні».

За словами Лазебної, якщо комусь неправильно порахували пенсію, необхідно звернутися з цим питанням до Пенсійного фонду. Але перевіряти свою майбутню пенсію міністр радить заздалегідь. Це можна зробити за допомогою пенсійного калькулятора, який доступний в додатку ПФУ і на порталі електронних послуг.

Міністр пояснила, що працюючим українцям необхідно створити свій кабінет на порталі і перевірити свій стаж. Там же буде видно, на яку пенсію може розраховувати людина. За словами Лазебної, українці можуть перевірити, чи не забув роботодавець передати дані в ПФУ.

Додамо, що зареєструватися на порталі можна онлайн. Для цього знадобиться електронний цифровий підпис (ЕЦП) або BankID і MobileID.

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