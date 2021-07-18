У Мінсоцполітики розповіли, як кожному працюючому українцю контролювати свою пенсію
Як пише Politeka.net, міністр соціальної політики Марина Лазебна дала докладне роз'яснення в ефірі телеканалу "Україна 24", передає «Сьогодні».
За словами Лазебної, якщо комусь неправильно порахували пенсію, необхідно звернутися з цим питанням до Пенсійного фонду. Але перевіряти свою майбутню пенсію міністр радить заздалегідь. Це можна зробити за допомогою пенсійного калькулятора, який доступний в додатку ПФУ і на порталі електронних послуг.
Міністр пояснила, що працюючим українцям необхідно створити свій кабінет на порталі і перевірити свій стаж. Там же буде видно, на яку пенсію може розраховувати людина. За словами Лазебної, українці можуть перевірити, чи не забув роботодавець передати дані в ПФУ.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Подвійна трагедія сколихнула курорт під Одесою: спочатку знайшли батька, а потім сина
Зливи, град і шквали "атакують" Україну, оголошено штормове попередження: де чекати негоди
Полякова жорстко звернулася до українців після візиту в лікарню: "я багато з ким спілкуюся і мені..."
Дівчинка-копія Тіни Кароль підросла і влаштувала фотосесію на березі моря: "Волосся яке шикарне"
Додамо, що зареєструватися на порталі можна онлайн. Для цього знадобиться електронний цифровий підпис (ЕЦП) або BankID і MobileID.
Нагадаємо, що в Україні зросли зарплати і пенсії, в Мінсоцполітики розкрили причини.
А ще Politeka повідомляла, що українцям обіцяють підняти пенсії ще два рази, в ПФУ назвали суми.
Також Politeka писала, що пенсії в Україні збільшать: стало відомо, кому додадуть 400 гривень.