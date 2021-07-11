Средняя зарплата в Украине выросла, как и пенсия
Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, как изменились размеры выплат за год.
Так, по ее словам, в мае этого года средняя зарплата стала выше на 28%, а минимальная - на 27%. Размер средней пенсии стал выше на 17%, а минимальной - на 14%, пишет ukraina24. При этом вырос фактический прожиточный минимум - на 11%.
Глава Минсоцполитики заявила, что повышение пенсий будет зависеть от размеров зарплат. На сегодня известно, что ПФУ за первый квартал наполнился на 4 млрд грн, поэтому дефицит в 222 млрд будет погашаться.
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Отметим, с первого июля в Украине повысился размер прожиточного минимума, из-за чего станут выше пенсионные выплаты.
В частности, теперь нетрудоспособные лица будут получать пенсию в размере 1 854 грн.
Кроме того, произойдет надбавка в размере 100 грн к страховой пенсии 2019-2020 годах, которая с 2019 года не пересчитывалась.
Также с первого июля станут выше пенсии за сверхнормативный стаж. В частности, будут получать больше женщины со страховым стажем свыше 30 лет, и мужчины - свыше 35 лет. Подчеркнем, за каждый переработанный год к пенсии прибавят не более 1% от уровня минимальной пенсии, то есть 18,54 грн.
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