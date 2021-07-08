В Украине стали выше пенсии для нескольких категорий граждан

С первого июля в Украине повысились пенсии и надбавки для некоторых категорий пенсионеров. Так, у многих стали выше надбавки за сверхнормативный стаж. В частности, будут получать больше женщины со страховым стажем свыше 30 лет, и мужчины - свыше 35 лет, пишет Сегодня.

Увеличение выплат пройдет у тех пенсионеров, которые уже прекратили свою трудовую деятельность.

Отметим, за каждый переработанный год к пенсии прибавляется не более 1% от уровня минимальной пенсии, сейчас она равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и с 1 июля составляет 1854 грн.

Таким образом, с первого июля доплата за каждый год сверх стажа составляет 18,54 грн, вместо 17,69 грн, которые были ранее.

Перерасчет делается автоматически, поэтому обращаться куда-либо за этим не стоит.

Примечательно, что также с первого июля этого года размер прожиточного минимума увеличился, а значит прошел перерасчет выплат.

Так, теперь будут получать больше люди с инвалидностью в результате войны, люди с инвалидностью после ликвидации аварии на ЧАЭС. Также увеличился размер минимальной пенсии по возрасту, жертв нацистских преследований с инвалидностью и членам семей и других категорий.

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