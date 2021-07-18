В Минсоцполитики рассказали, как каждому работающему украинцу контролировать свою пенсию

Как пишет Politeka.net, министр социальной политики Марина Лазебная дала подробное разъяснение в эфире телеканала "Украина 24", передает «Сегодня».

По словам Лазебной, если кому-то неправильно посчитали пенсию, необходимо обратиться с этим вопросом в Пенсионный фонд. Но проверять свою будущую пенсию министр советует заранее. Это можно сделать при помощи пенсионного калькулятора, который доступен в приложении ПФУ и на портале электронных услуг.

Министр объяснила, что работающим украинцам необходимо создать свой кабинет на портале и проверить свой стаж. Там же будет видно, на какую пенсию может рассчитывать человек. По словам Лазебной, украинцы могут проверить, не забыл ли работодатель передать данные в ПФУ.

Добавим, что зарегистрироваться на портале можно онлайн. Для этого понадобится электронная цифровая подпись (ЭЦП) или BankID и MobileID.

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