Уже этой осенью в Украине ожидается плановое повышение пенсий, кому ожидать прибавки
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на данные сайта Пенсионного фонда Украины, с 1 октября 2021 года в стране состоится плановое повышение пенсионных выплат. Так, согласно официальных данных, минимальный размер будет составлять 2 500 гривен.
Это в первую очередь связано с повышением минимальных заработных плат по стране. Кроме того, в Пенсионном фонде Украины сообщают, что граждане в возрасте от 75 до 80 лет получат прибавку к пенсии в сумме 400 гривен.
Отметим, что с 1 декабря 2021 года в Украине также вырастет минимальная пенсия по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж. Это связано с планируемым ростом прожиточного минимума в стране.
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Также ранее стало известно, что уже в 2022 году большинство украинских пенсионеров ощутят прибавку к пенсиям. В некоторых случаях повышение выплат достигнет 40%.
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