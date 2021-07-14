Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повышении пенсий

Почти 400 тысяч человек получат дополнительные пенсионные доплаты. Об этом глава Кабмина проинформировал в своем Телеграм-канале, пишет Politeka.net.

Так, доплаты получит указанное количество военнослужащих и работников других органов правопорядка. Предусматриваются, ежемесячные доплаты и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3854 гривен.

Также повышение выплат проведут и для участников боевых действий, утративших трудоспособность.

Отметим, 14 июля под зданием парламента состоялся митинг военных пенсионеров, которые требовали перерасчета пенсий военным и пенсионерам МВД. Люди пытались прорваться ко второму подъезду Верховной Рады.

Примечательно, что за несколько дней до этого Министерство соцполитики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, находящимся на пенсии.

Так, говорилось, что с 1 июля 2021 года будет установлена ​​доплата в размере 2000 грн почти для 400 тысяч военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. А размер минимальной пенсии - 3854 грн.

Кроме того, участникам боевых действий, которые утратили трудоспособность, должны доплатить примерно по 700 грн.

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