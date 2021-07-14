Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повышении пенсий
Почти 400 тысяч человек получат дополнительные пенсионные доплаты. Об этом глава Кабмина проинформировал в своем Телеграм-канале, пишет Politeka.net.
Так, доплаты получит указанное количество военнослужащих и работников других органов правопорядка. Предусматриваются, ежемесячные доплаты и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3854 гривен.
Также повышение выплат проведут и для участников боевых действий, утративших трудоспособность.
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Отметим, 14 июля под зданием парламента состоялся митинг военных пенсионеров, которые требовали перерасчета пенсий военным и пенсионерам МВД. Люди пытались прорваться ко второму подъезду Верховной Рады.
Примечательно, что за несколько дней до этого Министерство соцполитики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, находящимся на пенсии.
Так, говорилось, что с 1 июля 2021 года будет установлена доплата в размере 2000 грн почти для 400 тысяч военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. А размер минимальной пенсии - 3854 грн.
Кроме того, участникам боевых действий, которые утратили трудоспособность, должны доплатить примерно по 700 грн.
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