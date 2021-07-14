В Киеве под стенами Верховной Рады разгорелся протест
Как передает Politeka.net, кадры с места событий публикует "Pavlovsky news" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Митинг пенсионеров силовых структур перерос в первые столкновения.
Ветераны-силовики недовольны тем, что им не выплатили пересчитанные пенсии.
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Сначала они требовали встречи со спикером Верховной Рады, а потом пошли на здание штурмом - бывшие силовики пытаются прорвать кордон полиции.
После неудавшегося штурма Рады ветераны МВД перекрыли проезжую часть по улице Грушевского.
Стоит отметить, что в правительстве ранее обещали повышение выплат.
Изменения затронут военнослужащих, которые находятся на пенсии, и участников боевых действий.
Как сообщала Politeka, пенсия в 10 тысяч гривен, украинцам объяснили, как ее получить.
Также Politeka писала, что украинцам массово пересчитают выплаты, кто получит прибавку уже в июле.