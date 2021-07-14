Что требуют люди

В Киеве под стенами Верховной Рады разгорелся протест

Как передает Politeka.net, кадры с места событий публикует "Pavlovsky news" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Митинг пенсионеров силовых структур перерос в первые столкновения.

Ветераны-силовики недовольны тем, что им не выплатили пересчитанные пенсии.

Сначала они требовали встречи со спикером Верховной Рады, а потом пошли на здание штурмом - бывшие силовики пытаются прорвать кордон полиции.

После неудавшегося штурма Рады ветераны МВД перекрыли проезжую часть по улице Грушевского.



Стоит отметить, что в правительстве ранее обещали повышение выплат.

Изменения затронут военнослужащих, которые находятся на пенсии, и участников боевых действий.

Ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен для почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров, установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 гривны.

Как сообщала Politeka, пенсия в 10 тысяч гривен, украинцам объяснили, как ее получить.

Также Politeka писала, что украинцам массово пересчитают выплаты, кто получит прибавку уже в июле.