Украинцы продолжат получать пенсию в соответствии с установленным графиком

Новая информация о пенсионных выплатах за июль появилась на странице Пенсионного фонда в Фейсбук.

В частности, представители фонда сообщили, что 9 июля финансирование пенсионных выплат продолжилось по графику. Всего за этот день на выплаты пенсионерам было направлено 3,6 миллиарда гривен. В целом же за июль сумма, направленная на пенсионные выплаты, составила 17,2 миллиарда гривен.

В ПФУ отметили, что сейчас выплата пенсий каждому пенсионеру продолжается по установленному графику и проходит без задержек.

Кроме того, в пенсионном фонде продемонстрировали актуальные графики, которые свидетельствуют о том, что за 2021 год доходы фонда заметно выросли по сравнению с предыдущим годом. В частности, за период с января по июнь 2021 доходы ПФУ в этом году выросли на 21,2 миллиарда по сравнению с 2020 годом.

Также, по последним данным, за период с января по июнь этого года ПФУ превысил план по поступлению части единого взноса. Так, согласно запланированным цифрам, за эти месяцы сумма взноса должна была составить 138 миллиардов гривен, тогда как по факту она составила 142,5 миллиарда гривен.

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