Є постраждалі та загиблі

Водій легкового автомобіля з повним салоном людей врізався в дерево

Це сталося в селі Печихвости Волинської області. У салоні автомобіля перебували 12 осіб, у тому числі семеро дітей. В результаті ДТП загинули двоє дорослих і одна дитина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Аварія сталася вчора, 18 липня, близько 19:00 біля села Печихвости. 30-річний водій "Ford Focus" не врахував дорожню обстановку, з'їхав на узбіччя, де врізався у велике дерево.

В результаті ДТП загинули три людини: водій, пасажирка і дівчинка 2017 року народження. Постраждали 9 осіб, з них 6 дітей (2011-2019 р.н.). Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

На фото, оприлюднених поліцією, видно, що автомобіль врізався у велику вербу на узбіччі вузької дороги. Машину буквально зім'яло від удару.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії в Волинської області. Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху).

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