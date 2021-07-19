Чого тільки не побачиш у розпал літа

Будьте гранично обережними, адже ніколи не знаєш, де підстерігає небезпечна істота

Близько восьмої міської лікарні в Кривому Розі живе скорпіон. Місцеві жителі встигли зняти скорпіона перед тим, як той втік.

Відео з членистоногим з'явилося в телеграм-каналі "Дніпро обласний".

На відео видно, як скорпіон спокійно сидить на землі. Коли до нього починають наближатися, членистоногий тікає і ховається в щілину стіни.

У повідомленні каналу йдеться, що хоч скорпіон і небезпечна тварина, боятися його не слід, адже сам він не нападає. Тільки якщо його зачепити, то він вкусить. Потерпілому від укусу скорпіона треба забезпечити спокій, дати знеболююче, зігріти рану і швидше відвідати лікарню.

Варто відзначити, що найбільш небезпечний укус скорпіона для дітей. Зазвичай на ужаленому місці утворюється набряк, почервоніння тканин. Потерпілий відчуває головний біль і слабкість, запаморочення. У нього можуть з'явитися судоми, сльозотеча і слиновиділення.

У перші 10 хвилин після укусу треба спробувати вичавити отруту. Можна висмоктати її, якщо в ротовій порожнині немає ран. Припекти уражене місце гарячим сірником, обробити антисептиком. Щоб уповільнити дію отрути, потрібно докласти щось холодне або туго перев'язати рану.

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