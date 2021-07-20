"Згідно з інформацією з даного листа Управління охорони історичного середовища спільно з ЛКП Музей Личаківське кладовище готують проект рішення виконкому про демонтаж радянської зірки, розміщеної на Марсовому полі поруч з меморіалом УПА", - йдеться в повідомленні.
Тим часом, у Львові закінчують демонтувати барельєфи з Монумента Слави.
Вже завершено демонтаж і переміщення в музей «Територія Терору» всіх горельєфів. Залишаються ще дві скульптури, які є частиною Монумента.
Нагадаємо, в Україні набув чинності пакет законів про декомунізацію 21 травня 2015 року.
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