У Львові демонтують радянську "зірку" на Марсовому полі
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці громадської організації "Суспільство майбутнього Львів"

"Згідно з інформацією з даного листа Управління охорони історичного середовища спільно з ЛКП Музей Личаківське кладовище готують проект рішення виконкому про демонтаж радянської зірки, розміщеної на Марсовому полі поруч з меморіалом УПА", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, у Львові закінчують демонтувати барельєфи з Монумента Слави.

Вже завершено демонтаж і переміщення в музей «Територія Терору» всіх горельєфів. Залишаються ще дві скульптури, які є частиною Монумента.

Нагадаємо, в Україні набув чинності пакет законів про декомунізацію 21 травня 2015 року.

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За роки дії закону у країні змінили назви понад 900 населених пунктів, а також близько 50 тис. вулиць, площ та інших об'єктів. Також було демонтовано понад 2000 пам'ятників.

Нагадаємо, що відомій скульптурі в центрі Одеси відбили пікантну частину тіла: кадри того, що відбувається

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