Підлітки-Близнюки з ножем напали на жінку в Рівному
Про це повідомляє прес-служба регіональної поліції на сторінці у Фейсбук.
НП сталася біля дитячого майданчика на вулиці Чорновола. Брати-близнюки йшли назустріч жінці, а коли пройшли її, один з хлопців наніс їй удари ножем у спину.
Поліцейські після опитування свідків оперативно затримали підозрюваних, їх доставили у відділення, де при батьках допитали.
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Постраждалою виявилася 42-річна місцева жителька Ольга, яка відвела дитину в дитсадок, і поверталася додому. У жінки виявили три колото-різані рани на спині (не проникаючі). Лікарі "швидкої" обробили рани і наклали асептичні пов'язки, потім доставили в Рівненську обласну клінічну лікарню. Стан жінки оцінюють, як задовільний.
У мережі показали кадри інциденту.
Як повідомляє Radiotrek з посиланням на правоохоронців, однією з версій мотиву нападу є перегляд заборонених фільмів, де присутні сцени жорстокості. За словами начальника Рівненського районного управління поліції Романа Штеба, надивившись фільмів, Підлітки "хотіли побачити, як почувається людина після нанесення поранення ножем". З цієї причини брати взяли ніж, пішли на вулицю і завдали ножові поранення жінці, що проходила повз.
У поліції повідомили, що один з нападників понесе кримінальну відповідальність. Крім того, хлопців відправлять на психіатричну експертизу.
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