Бойовий медик 20-річна Юлія рятує життя українських військових на Донбасі

20-річна Юлія родом з Луганської області вже півтора року на передовій. Вона служить і захищає свій рідний край.

На Facebook-сторінці окремої мотопіхотної бригади ім. Короля Данила опублікували історію хороброї дівчини, "ангела-хранителя" воїнів ЗСУ.

Дівчина народилася і до 14 років прожила в Луганській області, але після початку війни сім'я переїхала. Мама Юлії Наталія Олексіївна Кримцева теж служить в армії і захищає країну від інтервентів.

У своєму першому інтерв'ю військова зазначила, що пішла на фронт тому, що їй "хочеться бути корисною - тут дуже потрібні медики".

Так, зовсім нещодавно Юлія надавала першу медичну допомогу своєму командиру, який отримав важке наскрізне кульове поранення в голову після чергового обстрілу окупантів. Медик згадує, що коли в окопі бинтувала пораненого, то була максимально зібрана і впевнена-адже на нерви немає часу. І тільки коли бійця забрали в госпіталь, тільки тоді присіла і дала волю переживанням.

"Цілий день думаю про цю невисокою, худеньку скромну дівчинку. Ні вік, ні стать, ні місце народження, не стануть перешкодою, якщо ти визначився, хто ти, за кого ти. Все інше - просто відмазки", - пише журналістка Тетяна Наконечна, яка спілкувалася з молодою мужньою дівчиною.

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