У Києві 1 вересня злетіли ціни на квіти

Так, в магазинах відсутній ажіотаж, а люди дізнаються ціну і часто просто йдуть, передає "Обозреватель".

"Цього року ціни зросли приблизно також, як це було і 8 березня - на 20-30 гривень. Люди приходять і дізнавшись про вартість починають обурюватися. Або просто розвертаються і йдуть. Покупців зовсім не багато", - каже продавець.

Вартість квітів у бабусь, які сидять на зупинках, значно менша - айстри по 10 гривень за гілочку, а букет від 100 до 130 гривень.

"Завжди 1 вересня несли квіти в школу в піднесеному настрої. А потім, на завершення дня, бачили гору квітів, які були просто звалені на столі у вчителя. Вибиралися кращі і мчали додому, а інші просто викидали. У кращому випадку роздавали робітникам школи. Зараз ціни зашкалюють і не кожна сім'я може дозволити купити квіти, та й підготовка до школи коштує дуже дорого"," ця взагалі місцева традиція-зліт цін при короткостроковому підвищенні попиту! печально", "У нашій школі директор ввела правило: ніяких квітів на перший і останній дзвінок. За ці гроші дітям пропонують купити що-небудь корисне і передати в АТО", - пишуть в мережі українці.

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