У липні субсидію призначили тільки половині тих, хто за нею звернувся.

За липень 2021 року середній розмір субсидії на оплату комуналки в Україні зріс більше ніж на три відсотки і досяг 320 гривень.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Всього за місяць субсидію отримали 1,2 мільйона українців. За місяць 131 тисяча осіб звернулася за субсидією. 68 тисячам з них таку допомогу призначили. За липень в Україні встигли видати субсидій на 402 мільйони гривень.

Відомо, що майже всі ці гроші надали громадянам у готівковій формі. При порівнянні даних за липень і за березень виходить, що за місяць з 309 до 320 гривень зріс розмір субсидії, виданої на один будинок.

Найбільшу субсидію отримали жителі Києва, там її середній розмір досяг 500 гривень. Найменше допомоги надали жителям Закарпатської області, там відповідний показник дорівнює 202 грн.

Відзначимо, що починаючи з березня 2020 року в нашій країні діє карантин, викликаний пандемією коронавірусу. У цих умовах, в уряді змінили правила отримання субсидій на комунальні послуги. На час карантину в Україні спростили процедуру отримання субсидій для людей, які втратили роботу і пройшли реєстрацію в одному з центрів зайнятості. Також на час карантину на 50% збільшили норму споживання для певних Послуг, для яких передбачена субсидія.

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