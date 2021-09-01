За липень 2021 року середній розмір субсидії на оплату комуналки в Україні зріс більше ніж на три відсотки і досяг 320 гривень.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Всього за місяць субсидію отримали 1,2 мільйона українців. За місяць 131 тисяча осіб звернулася за субсидією. 68 тисячам з них таку допомогу призначили. За липень в Україні встигли видати субсидій на 402 мільйони гривень.
Відомо, що майже всі ці гроші надали громадянам у готівковій формі. При порівнянні даних за липень і за березень виходить, що за місяць з 309 до 320 гривень зріс розмір субсидії, виданої на один будинок.
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Найбільшу субсидію отримали жителі Києва, там її середній розмір досяг 500 гривень. Найменше допомоги надали жителям Закарпатської області, там відповідний показник дорівнює 202 грн.
Відзначимо, що починаючи з березня 2020 року в нашій країні діє карантин, викликаний пандемією коронавірусу. У цих умовах, в уряді змінили правила отримання субсидій на комунальні послуги. На час карантину в Україні спростили процедуру отримання субсидій для людей, які втратили роботу і пройшли реєстрацію в одному з центрів зайнятості. Також на час карантину на 50% збільшили норму споживання для певних Послуг, для яких передбачена субсидія.
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