Екологи заявили, що водоканал знову забруднює стоками українську річку У Житомирі в річку Тетерів знову злили нечистоти. Як зазначають екологи, це вже стало системою з боку комунального підприємства "Житомирводоканал".

Про це повідомляється на сторінці в Facebook у Державній екологічній інспекції Поліського округу.

У повідомленні уточнили, що знову здійснюється скидання нечистот, в тому ж місці, як і два тижні тому, коли було скинуто майже 120 тис.м3 неочищених стічних вод.

На місці були відібрані проби води для визначення в ній вмісту забруднюючих речовин та вжиття в межах повноважень відповідних заходів реагування.

"Можна зробити висновки, що їм, мабуть, байдуже на навколишнє середовище, і видно для них не суттєва і сума збитків, розрахована за аналогічні ситуації", - йдеться в повідомленні.

У липні штрафи, які виписали "Житомирводоканалу" були такі:

* за скидання неочищених стічних вод - 13 млн 100 тисяч 612 грн

* за загибель водних живих ресурсів - 8 млн 988 тисяч 315 грн

* за забруднення земельних ресурсів - 879 тисяч 902 грн.

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