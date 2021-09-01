Екологи заявили, що водоканал знову забруднює стоками українську річку
У Житомирі в річку Тетерів знову злили нечистоти. Як зазначають екологи, це вже стало системою з боку комунального підприємства "Житомирводоканал".
Про це повідомляється на сторінці в Facebook у Державній екологічній інспекції Поліського округу.
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У повідомленні уточнили, що знову здійснюється скидання нечистот, в тому ж місці, як і два тижні тому, коли було скинуто майже 120 тис.м3 неочищених стічних вод.
На місці були відібрані проби води для визначення в ній вмісту забруднюючих речовин та вжиття в межах повноважень відповідних заходів реагування.
"Можна зробити висновки, що їм, мабуть, байдуже на навколишнє середовище, і видно для них не суттєва і сума збитків, розрахована за аналогічні ситуації", - йдеться в повідомленні.
У липні штрафи, які виписали "Житомирводоканалу" були такі:
* за скидання неочищених стічних вод - 13 млн 100 тисяч 612 грн
* за загибель водних живих ресурсів - 8 млн 988 тисяч 315 грн
* за забруднення земельних ресурсів - 879 тисяч 902 грн.
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