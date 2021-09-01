Экологи заявили, что водоканал снова загрязняет стоками украинскую реку
В Житомире в речку Тетерев снова слили нечистоты. Как отмечают экологи, это уже стало системой со стороны коммунального предприятия "Житомирводоканал".
Об этом сообщается на странице в Facebook в Государственной экологической инспекции Полесского округа.
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В сообщении уточнили, что снова осуществляется сброс нечистот, в том же месте, как и две недели назад, когда было сброшено почти 120 тыс. м3 неочищенных сточных вод.
На месте были отобраны пробы воды для определения в ней содержания загрязняющих веществ и принятия в пределах полномочий соответствующих мер реагирования.
"Можно сделать выводы, что им, пожалуй, безразлично на окружающую среду, и видно для них не существенная и сумма убытков, рассчитанная за аналогичные ситуации", - говорится в сообщении.
В июле штрафы, которые выписали "Житомирводоканалу" были такие:
• за сброс неочищенных сточных вод - 13 млн 100 тысяч 612 грн
• за гибель водных живых ресурсов - 8 млн 988 тысяч 315 грн
• за загрязнение земельных ресурсов - 879 тысяч 902 грн.
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