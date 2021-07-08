У Києві по річці Дніпро дрейфує некерована баржа

Відео баржі на Дніпро надіслали очевидці, передає "Kiyv Media".

Поруч немає буксира, людей на баржі не помітили.

Інформації про баржу та операцію для її зупинки від рятувальників Києва поки не надходило.

Нагадаємо, у Києві хлопець вирішив відзначити свій день народження з шиком, але щось пішло не так

У підсумку він розбив орендований спорткар.

30-річний хлопець взяв в оренду спорткар Ford Mustang, під час дощу водій втратив керування авто на мокрій дорозі і врізався в паркан, а потім знову вилетів на дорогу.

На щастя, Ні він, ні пасажирка не отримали травм, що не можна сказати про автомобіль. Судячи з фото, відновленню він, мабуть, не підлягає.

На місці працювали правоохоронці. Всі обставини ДТП установлюються.