В Киеве по реке Днепр дрейфует неуправляемая баржа
Видео баржи на Днепр прислали очевидцы, передает "Kiyv Media".
Рядом нет буксира, людей на барже не заметили.
Информации о барже и операции для ее остановки от спасателей Киева пока не поступало.
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Напомним, в Киеве парень решил отметить свой день рождения с шиком, но что-то пошло не так
В итоге он разбил арендованный спорткар.
30-летний парень взял в аренду спорткар Ford Mustang, во время дождя водитель потерял управление авто на мокрой дороге и врезался в забор, а потом снова вылетел на дорогу.
К счастью, ни он, ни пассажирка не получили травм, что нельяз сказать об автомобиле. Судя по фото, восстановлению он, видимо, не подлежит.
На месте работали правоохранители. Все обстоятельства ДТП установливаются.
К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.