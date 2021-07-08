В Киеве по реке Днепр дрейфует неуправляемая баржа

Видео баржи на Днепр прислали очевидцы, передает "Kiyv Media".

Рядом нет буксира, людей на барже не заметили.

Информации о барже и операции для ее остановки от спасателей Киева пока не поступало.

Напомним, в Киеве парень решил отметить свой день рождения с шиком, но что-то пошло не так

В итоге он разбил арендованный спорткар.

30-летний парень взял в аренду спорткар Ford Mustang, во время дождя водитель потерял управление авто на мокрой дороге и врезался в забор, а потом снова вылетел на дорогу.

К счастью, ни он, ни пассажирка не получили травм, что нельяз сказать об автомобиле. Судя по фото, восстановлению он, видимо, не подлежит.

На месте работали правоохранители. Все обстоятельства ДТП установливаются.