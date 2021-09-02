Чим можна думати, щоб таке зробити

Київський учень нестандартно відзначив День знань 1 вересня

У Києві в школі №212 хлопець вирішив показати трюк і ефектно зістрибнути з плити козирка криши навчального закладу. Однак приземлення не було вдалим.

Про це повідомив "Київ Оперативний" і оприлюднив відео події.

"Перше вересня у всіх проходить по-різному. З такими темпами він до останнього дзвінка точно не доживе", - йдеться в підписі під відео.

Інцидент стався 1 вересня близько 15:00 на території школи №212 на вулиці Курчатова, 18/2. Впав підліток з 2 поверху.

На кадрах видно, як хлопець в шоломі і з велосипедом в руках піднявся на козирок будівлі, після чого розігнався і намагався перестрибнути через сходинки. Приземлитися на обидва колеса йому не вдалося, тому підліток втратив рівновагу, впав і досить сильно вдарився.

Як виявилося хлопець зробив це, адже в гонитві за популярністю, вирішив зняти відео для TikTok.

У коментарях користувачі Мережі негативно відреагували на те, що відбувається: "Це ж треба було велосипед аж на 2 поверх занести, щоб себе покалічити", "Що з підлітками робить соцмережа", "Чим можна думати, щоб таке зробити".

Нагадаємо, що чоловік з вітерцем покатав на самокаті доньку, рухаючись по зустрічній.

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