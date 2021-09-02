Українським студентам підвищать стипендії
Таку заяву зробили в Кабміні.
Так, в закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 рази, а студенти вузів отримають підвищення як мінімум в 1,5 рази.
"Уряд підвищує стипендії студентам. Варто зазначити, що останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнів та студентської молоді", - повідомив Денис Шмигаль.
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До слова, у МОЗ забили на сполох через щеплення вчителям
В Україні навчальним закладам, де більшість вчителів не пройшли вакцинацію проти коронавірусу, не дозволять працювати. Регіони з такими школами можуть віднести до жовтої та Помаранчевої карантинних зон.
Також у МОЗ вказали на недостатню кількість педагогів, які працюють у школах, які вакцинувалися від коронавірусу. Медики закликали вчителів більш активно щепитися, а також зазначили, що всі працівники освіти є пріоритетною групою вакцинації від COVID-19 в Україні та світі.
Нагадаємо, що в Україні можуть скасувати масочний режим: головний санлікар попередив, коли це станеться
Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на українських курортах, в МОЗ зробили заяву.
Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти.