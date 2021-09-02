Українським студентам підвищать стипендії

Таку заяву зробили в Кабміні.

Так, в закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 рази, а студенти вузів отримають підвищення як мінімум в 1,5 рази.

"Уряд підвищує стипендії студентам. Варто зазначити, що останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнів та студентської молоді", - повідомив Денис Шмигаль.

До слова, у МОЗ забили на сполох через щеплення вчителям

В Україні навчальним закладам, де більшість вчителів не пройшли вакцинацію проти коронавірусу, не дозволять працювати. Регіони з такими школами можуть віднести до жовтої та Помаранчевої карантинних зон.

Також у МОЗ вказали на недостатню кількість педагогів, які працюють у школах, які вакцинувалися від коронавірусу. Медики закликали вчителів більш активно щепитися, а також зазначили, що всі працівники освіти є пріоритетною групою вакцинації від COVID-19 в Україні та світі. Також у МОЗ вказали на недостатню кількість педагогів, які працюють у школах, які вакцинувалися від коронавірусу. Медики закликали вчителів більш активно щепитися, а також зазначили, що всі працівники освіти є пріоритетною групою вакцинації від COVID-19 в Україні та світі.

Нагадаємо, що в Україні можуть скасувати масочний режим: головний санлікар попередив, коли це станеться

Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на українських курортах, в МОЗ зробили заяву.

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти.