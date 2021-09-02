Народний синоптик Володимир Деркач розповів, що на початку вересня в Україні збережеться відносно тепла погода, а різкого похолодання можна чекати по закінченню його першої декади.
Про це повідомляють «Факти».
"Друга десятиденка істотно не буде відрізнятися в плані опадів, а температурні показники будуть знижуватися в її другій половині або до кінця», - зазначив Деркач.
За його словами, в зазначені дні на грунті вже виникнуть невеликі заморозки. Деркач розповів, що в нашу країну перші заморозки імовірно прийдуть саме в середині нинішнього місяця.
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У першу декаду вересня температура сягатиме близько двадцяти градусів, а тому тепло в Україні збережеться на наступні десять днів. За словами народного синоптика, опади не обійдуть нашу країну стороною, але у вересні вони залишаться незначними.
Що стосується третьої декади вересня, там Володимир Деркач також очікує періодичних повернень теплої погоди, але вони будуть нетривалими, а перерва між напливами тепла досягне від двох до трьох днів.
З третього по п'яте вересня синоптики очікують приходу дощів. З сьомого по десяте число погода буде теплою, а небо ясним. Дощі повернуться в Україну 11 і 12 вересня. З 13 по 17 числа буде вітряно, але погода залишиться теплою.
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