Всі обставини смертельної ДТП встановлюють слідчі

Смертельна ДТП сталася 1 вересня, близько 21: 20 на автодорозі "Київ-Чоп" недалеко від міста Дубно Рівненської області. В результаті аварії загинула 29-річна поліцейська Катерина Доманська.

Деталі повідомили прес-служба поліції Рівненської області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Combo — 39-річний дубенчанин — заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення з вантажним автомобілем Volvo, який рухався попереду в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Opel, 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події.

Водія Opel з важкими травмами госпіталізували в реанімацію місцевої лікарні. На момент ДТП обидва поліцейських перебували поза службою.

Загибла в аварії Катерина Доманська почала Службу в органах внутрішніх справ у 2014 році. У колективі її пам'ятатимуть як відповідальну, сумлінну, виховану, доброзичливу та щиру.

У 15-річному віці вона залишилася без батька, а тепер мама втратила єдину дочку. Керівництво поліції Рівненської області та весь особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним.

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