У Запоріжжі хлопчики каталися на квадроциклах і перекинулися
Двоє 11-річних хлопчиків на повній швидкості ганяли на квадроциклах, не впоралися з керуванням і потрапили в ДТП. Інцидент трапився в центрі Запоріжжя.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Хлопчики потрапили в ДТП на квадроциклах на території Верхньої Хортиці біля житлового масиву. Батьків дітей поруч не було. Швидку допомогу дітям викликали перехожі. Хлопчиків екстрено відвезли в лікарню.
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За попередньою інформацією, у одного з хлопчиків підозра на струс мозку і численні садна. В іншого - закрита травма черевної порожнини
За відомостями лікарів, правоохоронці перевіряли, де під час ДТП були батьки дітей.
Варто зазначити, що в Україні передбачена кримінальна відповідальність за залишення малолітньої дитини в небезпеці і самоті надовго, що спричинило тяжкі наслідки, – це ч.3 ст. 135 Кримінального кодексу. За таке правопорушення загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.
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