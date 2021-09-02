У Запоріжжі хлопчики каталися на квадроциклах і перекинулися

Двоє 11-річних хлопчиків на повній швидкості ганяли на квадроциклах, не впоралися з керуванням і потрапили в ДТП. Інцидент трапився в центрі Запоріжжя.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Хлопчики потрапили в ДТП на квадроциклах на території Верхньої Хортиці біля житлового масиву. Батьків дітей поруч не було. Швидку допомогу дітям викликали перехожі. Хлопчиків екстрено відвезли в лікарню.

За попередньою інформацією, у одного з хлопчиків підозра на струс мозку і численні садна. В іншого - закрита травма черевної порожнини

За відомостями лікарів, правоохоронці перевіряли, де під час ДТП були батьки дітей.

Варто зазначити, що в Україні передбачена кримінальна відповідальність за залишення малолітньої дитини в небезпеці і самоті надовго, що спричинило тяжкі наслідки, – це ч.3 ст. 135 Кримінального кодексу. За таке правопорушення загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

Як повідомляла Politeka, митник влаштував трагічну ДТП на українській трасі і втік.

Також Politeka писала, що пішохода переїхало кілька авто, ніхто не намагався зупинитися.