У Львівській області жінка 73 років звинуватила у побитті старосту села.

Про це повідомляє «ТСН».

За словами бабусі, чиновник побив її палицею за те, що її корова вирішила зайти на шкільний стадіон, щоб там пастися. У тому, що трапилося належить розібратися правоохоронцям.

У літньої жінки виявили гематоми на спині і нонах. Крім того, у неї була зламана рука. Бабуся заявила, що її власною палицею побив староста села.

"Почав мене бити. Бив так, що, поламав палицю. Голова болить сильно, він мене вдарив палицею два рази по голові", - розповіла постраждала Христина Бугринець.

Оксана Яремко, медичний директор місцевої лікарні розповіла, що лікарі у бабусі виявили перелом кисті і множинні садна на тілі. За словами медичного директора, бабусі потрібно додаткове обстеження у невропатолога оскільки у неї паморочилася голова. У неї підозрюють струс мозку.

За словами бабусі, причиною конфлікту стала корова. Справа в тому, що будинок літньої жінки знаходиться поруч зі стадіоном. Там паслася її Малина. Староста села через це вийшов з себе. Бабуся зізналася, що стадіон не обгороджений і корова любила туди забігати, а господиня її нерідко прив'язувала поруч. Після звинувачення старости села в нападі в поліції відкрили провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

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