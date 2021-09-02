У Львівській області жінка 73 років звинуватила у побитті старосту села.
Про це повідомляє «ТСН».
За словами бабусі, чиновник побив її палицею за те, що її корова вирішила зайти на шкільний стадіон, щоб там пастися. У тому, що трапилося належить розібратися правоохоронцям.
У літньої жінки виявили гематоми на спині і нонах. Крім того, у неї була зламана рука. Бабуся заявила, що її власною палицею побив староста села.
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"Почав мене бити. Бив так, що, поламав палицю. Голова болить сильно, він мене вдарив палицею два рази по голові", - розповіла постраждала Христина Бугринець.
Оксана Яремко, медичний директор місцевої лікарні розповіла, що лікарі у бабусі виявили перелом кисті і множинні садна на тілі. За словами медичного директора, бабусі потрібно додаткове обстеження у невропатолога оскільки у неї паморочилася голова. У неї підозрюють струс мозку.
За словами бабусі, причиною конфлікту стала корова. Справа в тому, що будинок літньої жінки знаходиться поруч зі стадіоном. Там паслася її Малина. Староста села через це вийшов з себе. Бабуся зізналася, що стадіон не обгороджений і корова любила туди забігати, а господиня її нерідко прив'язувала поруч. Після звинувачення старости села в нападі в поліції відкрили провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень.
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