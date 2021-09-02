У 2021 році в жовтні прогнозують більш холодну погоду, ніж листопаді і навіть грудні, вже в його другій половині Україну може накрити снігом.

Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Національної академії наук Вазіра Мартазінова.

"Жовтень в Україні почав мати процеси передзим'я: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді і грудні», - зазначила Мартазінова.

За її словами, в останні кілька років видно подібну тенденцію. Завідуюча додала, що якщо в другій половині жовтня буде досить холодно, то українці зможуть спостерігати не тільки за дощем і снігом, а й за утворенням снігового покриву.

Дослідниця зазначила, що в колишні роки прихід зими в нашу країну відрізнявся більшою плавністю. Тоді восени відбувалося поступове зниження температури, яке досягало нульової позначки лише до грудня. В даний час, відбулося сильне змішування сезонів. В таких умовах жовтень може принести небачене похолодання, але після нього повернеться потепління на цілих два місяці. Дослідниця звернула увагу і на розкид в поточному графіку кліматичної зими. Тепер її початок може збігатися з кінцем січня, а завершується вона в кінці лютого.

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